Galatasaraylı Bafetimbi Gomis'in hastalığı ne?

Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, 22. haftada oynanan Kasımpaşa maçının 7. dakikasında bir anda yere yığıldı. Tecrübeli golcü bir süre sonra oyuna dönerek rahatlattı. Daha önce de kısa süreli baygınlıklar yaşayan Gomis’in hastalığı'nın adının Vazovagal Senkop olduğu öğrenildi.

Sağlık ekipleri hemen sahaya girerken Gomis bir süre saha kenarına alındı ve yapılan kontrollerden sonra ciddi bir şeyinin olmadığı anlaşıldı ve oyuna döndü. Ünlü golcü kariyerinde daha önce de kısa süreli baygınlıklar geçirmişti.

Vazovagal Senkop nedir?

Vazovagal senkop veya nörokardiyojenik senkop, en sık senkop nedenidir, vagus sinirinin aktivasyonu ile ilişkilidir. Anksiyete, korku, ağrı, sıcak ve nemli ortam, uzun süre ayakta kalma gibi faktörlerle tetiklenir. Kalp hızını arttıran sempatik aktivite, duyarlı bireylerde vagal aktivasyona neden olur, kan basıncı ve nabız düşmesi sonucunda serebral perfüzyon bozulur ve senkop gelişir.

Vazovagal Senkop denilen bir hastalığa sahip olan Gomis, beyne kan akışının azalmasından kaynaklanan kısa süreli bilinç kaybı ve bayılmalar yaşıyor. Kaygı, korku, acı, yoğun duygusal stres ve açlık bu hastalığı tetikleyen faktörlerin başında geliyor. Gomis de bu rahatsızlığı yeşil sahada yaşayan isimlerin başında geliyor.

En son Tottenham maçında yaşamıştı

Gomis dünkü durumun bir benzerini Mart 2015’te Swansea forması giydiği dönemde Tottenham maçında yaşandı. Karşılaşma sırasında bir anda yere yığılan sahada mücadele eden futbolcuları oldukça korkutmuştu. O olay da Gomis için oldukça sürdü. Sedyeyle saha kenarına alınan futbolcu bilincinin açılmasının ardından 10-15 dakika sonra yedek kulübesine oturdu.

Kulüp doktoru: "Oynamaya engel değil"

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Gomis’in rahatsızlığıyla ilgili bir açıklama gerçekleştirmiş ve Fransız yıldızın futbol oynamasına engel bir hastalığının bulunmadığını duyurmuştu.