Galatasaraylı Aydın'ın ayak bileği kırıldı

Galatasaraylı futbolcu Aydın'ın, Elazığspor ile oynanan kupa maçında sol ayak bileği kırıldı. Aydın'ın durumuyla ilgili açıklamayı, kulüp doktoru yaptı.

Sarı kırmızılı takımın futbolcusu Aydın Yılmaz'ın, maçın 17. dakikasında, Elazığsporlu Serdar Özkan ile girdiği ikili pozisyonda sol ayak bileği kırıldı.

Pozisyonun ardından Serdar göz yaşlarını tutamazken, ilk müdahalesi saha içinde yapılan Aydın daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay nedeniyle Serdar Özkan gibi bazı futbolcular da kısa süreli şok yaşadı. Taraftarlar bir süre 'Aydın Yılmaz' diye tezahüratta bulundu. Aydın'ın yerine 21. dakikada oyuna Salih Dursun dahil oldu.

AMELİYAT OLACAK

Galatasaray Kulübü Doktoru Yener İnce, Aydın Yılmaz'ın sol ayak bileğinde kırık ve bağında da yırtık tespit edildiğini, futbolcunun ameliyat olacağını belirtti.

İnce, yaptığı açıklamada, Aydın'ın takımla Elazığ'dan İstanbul'a döneceğini bildirerek "Sol ayak bileğinde fibula kemiğinde bir kırık var. Beraberinde sindezmoz diye adlandırdığımız bir bağda da yırtığı var. Sahada ilk müdahale yapıldı. Elazığ'da da Medical Park Hastanesinin ortopedi ekibi yardımcı oldu. Şu anda bir atele alındı. Bu gece istanbul'a götüreceğiz. Yarın da konsültasyon yapacağız. Daha detaylı tetkikler de yapacağız. Fakat ameliyat olacak" ifadesini kullandı.

Sarı kırmızılı futbolcunun sahalara dönüşünün ne kadar süre alacağı sorusu üzerine doktor İnce, "Süreyi ameliyattan sonra konuşmakta fayda görüyorum. Ameliyattan sonra daha net bir şey söyleyebilirim. Bu tip bir kırık, bağ yaralanmasının beraberinde olur. Kolay bir kırık değil. Süre konusunu hiç söylemenin bir anlamı da yok. Talihsiz bir sakatlık olmakla beraber çaresi olan bir iş" diye konuştu.

Saha zemininin çok kötü olduğunu vurgulayan İnce, "Maçtan önce konuştuğumuzda zeminden kaynaklı sakatlık bizi ürkütüyordu, maalesef yaşadık" dedi.