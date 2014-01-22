Cimbom Ziraat Kupası'nda liderliği kaptırdı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. maçında Galatasaray, deplasmanda Elazığspor'a 1-0 mağlup oldu.

Galibiyet golünü 52. dakikada penaltıdan Serdar Özkan kaydetti. Elazığspor, puanını 5'e yükselterek liderliği Galatasaray'ın elinden aldı. 90 dakikası da olay dolu olan maçta Galatasaray lig öncesi moral bozukluğu ile İstanbul'a döndü.

Karşılaşma öncesi sahaya çıkan Galatasaraylı futbolcular, Elazığspor Teknik Direktörü Okan Buruk'a sevgi gösterisinde bulundu. Malatya başta olmak çevre illerden yaklaşık bin sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ı Elazığ'da yanlız bırakmadı. Stadyumda yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maç, bulutlu bir havada oynandı. Hava sıcaklığının 1 derece olduğu saatlerde oynanan karşılaşmada, taraftarlar arasında çok sayıda kadın ve çocuz izleyicinin de olduğu görüldü. Galatasaray Teknik Direktörü Mancini, Elazığ Stadı'nda büyük ilgi gördü.

Yılmaz'ın dizi döndü

Karşılaşmanın, 17'nci dakikasında Serdar Özkan ile ikili mücadeleye giren Aydın Yılmaz'ın dizi döndü ve acı içerisinde yerde kaldı. Yaşanan pozisyonun ardından Serdar Özkan gözyaşlarını tutamadı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Aydın Yılmaz'ın sol bacağında, diz ile bileği arasında bulunan (tibia fibula) kemikte kırak tespit edildi.