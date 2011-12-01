-Galatasaraylı 2 futbolcuya men cezası İSTANBUL (A.A) - 01.12.2011 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sivasspor maçında kırmızı kart gören Galatasaraylı futbolcular Engin Baytar ve Johan Elmander'e 2'şer resmi müsabakadan men cezası verdi. PFDK'dan yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Sivasspor ile 26 Kasım'da yaptığı maçta rakip takım sporcularına yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle Engin ve Elmander'e 2'şer resmi müsabakadan men cezası verildiği bildirildi. Engin ve Elmander, sarı-kırmızılı takımın 13. haftada Gençlerbirliği ve 14. haftada Fenerbahçe ile yapacağı maçlarda forma giyemeyecek. PFDK, Fenerbahçe Kulübü'ne 40 bin lira para cezası verdi. Kurul, Beşiktaş futbol takımı idari sorumlusu Tuncay Yanık'a, 27 Kasım'da yapılan Trabzonspor maçında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 60 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin lira para cezası verdi. Aynı müsabakada, Trabzonspor doktoru Muhammed Hakan Ayaz'a, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 maç ceza verildiği, Trabzonspor Kulübü'nün de taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5 bin lira para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği kaydedildi.