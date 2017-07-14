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Spor

Galatasaray'la Sneijder'in yolları ayrıldı

Sözleşme, karşılıklı olarak feshedildi

14 Temmuz 2017 22:58

Galatasaray Kulübü yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018 Mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'le karşılıklı anlaşılarak, yollar ayrıldı.

Galatasaray'ın sezon öncesi kampına götürülmeyen Sneijder, bir süredir Florya Metin Oktay Tesisleri'nde takımdan ayrı bireysel çalışma yapıyordu.

Sarı-kırmızılı kulübün, sözleşmenin feshiyle ilgili detayları kısa sürede açıklaması bekleniyor.

Veda mesajı

Sneijder, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da çok güzel zamanlar geçirdim. Bu kulübü, şehri ve taraftarları çok seviyorum. Her şey için teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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