Galatasaray'ın yıldızı Zellous, Fenerbahçe'yle anlaştı

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, alacakları ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray Odeabank'tan ayrılan ABD'li basketbolcu Shavonte Zellous ile anlaştı. Yıldız oyuncu akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

basketfaul.com'un haberine göre, Shavonte Zellous'un Türkiye'de transfer yapabilmesi ya eski kulübünün iznine bağlı, ya da alacakları nedeniyle FIBA üzerinden kontratını feshetmesi ile mümkün. Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye bonservis verme olasılığı olmadığı için Zellous'un FIBA üzerinden serbest kaldığı sanılıyor.

Zellous'un transferinin kesinleşmesi halinde Fenerbahçe'nin Angel McCoughtry ile yollarını ayırması bekleniyor.