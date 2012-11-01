Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Umut Bulut boşandı

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Umut Bulut’un, eşi Esma Bulut’tan boşanma kararını Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de onadı.

Ankara’da 28 Nisan 2008 tarihinde Umut Bulut ile Esma Uzun evlendi. Ancak, çift arasında bir süre sonra ’Şiddetli geçimsizlik’ görüldü. Umut Bulut, Trabzon Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. Mahkeme geçen yılın Mayıs ayında ’Aile birliğinin temelinden sarsılması ve şiddetli geçimsizlik’ nedeniyle çiftin boşanmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, 600 bin lira tazminat isteyen Esma Bulut’un istemini kısmen kabul etti.

140 bin lira tazminat, 3 bin 500 lira nafaka

Mahkeme, Umut Bulut’un ayrıldığı eşi Esma Bulut’a (Uzun) 60 bin lira manevi, 80 bin lira da maddi olmak üzere 140 bin lira tazminat ve 3 bin 500 TL de aylık nafaka ödenmesini karara bağladı.

Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi, Trabzon Aile Mahkemesi’nin kararını onadı. Galatasaraylı Milli futbolcu da böylelikle eşi Esma Bulut’tan resmen boşanmış oldu.