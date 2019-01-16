Galatasaray'ın yeni transferleri takımla çalıştı

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 18\'inci haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'ndaki antrenmana dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra koordinasyon sürat çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın ana bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde oyunsal formda taktik çalışma yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Yeni transferler Marcao ve Emre Taşdemir, takımla birlikte çalışmalara katıldı. Emre Akbaba ise tedavisinin ardından takımdan ayrı sahada koşu çalışması yaptı.

Galatasaray, MKE Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)

