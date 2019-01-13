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Spor

Galatasaray'ın yeni transferi Marcao'dan mesaj

"Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra bir Chaves taraftarı olacağım"

13 Ocak 2019 22:25

Galatasaray'ın Portekiz ekibi Chaves'ten kadrosuna kattığı Marcao, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Portekiz kulübüne veda etti.

Chaves formasını bu akşam Tondela karşısında son kez giyecek olan 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Marcao, veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, çok iyi günler geçirdiğim kulübümle son maçıma çıkıyorum. Tanrı sizi korusun ve kutsasın. Transferim açıklandığından beri bu kulüp bana çok iyi davrandı. Yeni bir mücadele için buradan ayrılıyorum. Başım dik ve içimde iyi hisler var. Bundan sonra bir Chaves taraftarı olacağım. Bu kulübün Portekiz'de hedeflerine ulaşmasını istiyorum. Teşekkürler."

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