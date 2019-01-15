Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, İstanbul'a geldi

Tansu Edip GÖKBUDAK / İSTANBUL (DHA) Galatasaray\'ın Portekiz\'in Chaves takımından transfer ettiği Brezilyalı stoper Marcao, İstanbul\'a geldi. Atatürk Havalimanı\'nda az sayıdaki taraftar ve kulüp yöneticileri tarafından karşılanan Marcao, geceyi geçirmek üzere konaklayacağı otele gitti.

Portekiz\'in Lizbon şehrinden kalkan uçakla Atatürk Havalimanı\'na gelen 22 yaşındaki futbolcu, sarı kırmızılı kulüp yetkilileri tarafından karşılandı. Havalimanındaki emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı Marcao\'yu az sayıdaki Galatasaray taraftarı karşılarken, taraftarlar yıldız futbolcuyla fotoğraf çektirmeye çalıştı. Bu sırada Marcao yöneticilerin verdiği Galatasaray atkısıyla poz verdi. Sarı kırmızılı taraftarların tezahüratlarla sevgi gösterisinde bulunduğu Marcao kendisini bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sarı kırmızılı takım geçtiğimiz günlerde Marcao transferini resmen açıklamış ve yeni transfer dün eski takımı Chaves ile son maçını çıkmıştı. Bu sezon Chaves formasıyla 17\'si lig olmak üzere 24 resmi maçta görev yapan 22 yaşındaki oyuncu, 3 gole imza attı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Marcao\'nun gelişi

- Marcao\'nun taraftarlarla fotoğraf çekilmesi

- Marcao\'nun havalimanı çıkışına yürüyüşü

- Marcao\'nun tezahüratlar eşliğinde aracına binmesi

(FOTOĞRAFLI)