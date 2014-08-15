Galatasaray'ın yeni sponsoru belli oldu

Galatasaray, 19 Ağustos 2014 Salı günü saat 11:00'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da TTNET ile anlaşma imzalanacağını duyurdu.

Sarı-kırmızılılar, TTNET ile 19 Ağustos 2014 Salı günü bir anlaşma imzalanacağını açıkladı. Galatasaray'ın yaptığı duyuruda, anlaşmanın detayları hakkında ise bilgi verilmezken, TTNET'in sarı-kırmızılıların yeni forma sponsoru olacağı iddia edildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama

"Türkiye’nin iki lider markası Galatasaray Spor Kulübü ile TTNET önemli bir işbirliğine imza atıyor.

19 Ağustos 2014 Salı günü saat 11.00’da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'da Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Ünal Aysal, Galatasaray Sportif AŞ Genel Koordinatörü ve İcra Kurulu Başkan Vekili Faruk Işık ve TTNET Genel Müdürü Abdullah Orkun Kaya’nın katılımıyla yeni işbirliğinin detaylarının paylaşılacağı bir basın toplantısı düzenlenecektir.

Basın toplantısını takip etmek isteyen basın mensuplarının, 18 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 15.00’e kadar gsmedia@galatasaray.org adresine gerekli bilgileri göndererek akreditasyon işlemlerini yapmaları rica olunur. Medya mensuplarının bilgisine sunulur."