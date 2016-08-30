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Spor

Galatasaray'ın yeni golcüsü İzlanda'dan

Sigthorsson, milli takımla çıktığı 44 resmi karşılaşmada 22 gole imza attı

30 Ağustos 2016 01:11

Galatasaray'ın Hamza Hamzaoğlu'nun da sarı-kırmızılı takımı çalıştırdığı dönemde istediği Kolbein Sigthorsson ile anlaşmaya vardı. 

Sightorsson'un bu gece saat 3'te İstanbul'a geleceği öğrenildi.

Profesyonel kariyerine Hollanda'nın AZ Alkmaar ekibinde başlayan Sigthorsson, 2011 yılında 4 milyon Euro bonservis bedeliyle Ajax'a transfer olmuştu.  

Ajax'ta 4 sezon forma giyen İzlandalı forvet geçtiğimiz yıl 3,8 milyon Euro karşılığında Fransa'nın Nantes kulübüne katılmıştı. Bu sezon Fransa Ligue 1'de 2 kez forma giyen Sigthorsson, henüz gol atamadı. İzlandalı oyuncu geçtiğimiz sezon çıktığı 29 karşılaşmada 4 gol kaydetti.

İzlanda Milli Takımı'nda da görev yapan Sigthorsson, milli takımla çıktığı 44 resmi karşılaşmada 22 gole imza attı. 

Sigthorsson'un kariyerine 3 Hollanda Ligi şampiyonluğu ve bir de Hollanda Kupası şampiyonluğu bulunuyor.

 

Ağabeyi de futbolcu

 

Sigthorsson'un ağabeyi Andri Sigthorsson da futbolcuydu. Şimdi 39 yaşında olan ve futbol kariyerini sonlandıran Andri Sigthorsson, Molde ve Salzburg takımlarının formasını giymişti.

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