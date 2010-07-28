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Spor

GALATASARAY'IN YENİ FORMALARINA YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 20:55

-GALATASARAY'IN YENİ FORMALARINA YOĞUN İLGİ İSTANBUL (A.A) - 28.07.2010 - Galatasaray'da, dün saat 19.05'te tanıtılan ve satışa çıkartılan yeni sezon formalarına sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi gösterdiği açıklandı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, forma tanıtım filmlerinin yer aldığı ''www.365g24s.com'' internet sitesi, geri sayıma başladığı andan itibaren 2 milyon 750 bin kişi tarafından ziyaret edilirken, forma tanıtım saatlerinde toplam 487 bin izlenme oranıyla yine bir rekor kırıldı.  Açıklamada ayrıca, ''Taraftarlarımızın heyecan ve beklentilerini anında karşılayabilmek için tüm gece açık olan İstanbul'daki Galatasaray Store'lar ve www.gsstore.org resmi satış sitemiz üzerinden yapılan alışverişlerde de 2289 Mercan formamız ve Arslan formamız başa baş bir satış grafiği çizmektedir. Tüm taraftarlarımıza göstermiş oldukları yoğun ilgiden dolayı teşekkür ederiz'' denildi.

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