Galatasaray'ın vazgeçilmezi Muslera

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonunun ilk 16 haftalık bölümünü üçüncü sırada tamamlayan Galatasaray'ın en istikrarlı ismi, yine kaleci Fernando Muslera oldu.

Galatasaray'da 6. yılını geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, sarı-kırmızılı takımdaki istikrarlı performansını bu sezona da yansıttı.

Fernando Muslera, geride kalan 16 lig maçının tamamında görev alarak 1440 sahada kaldı ve sarı-kırmızılı takımın en fazla süre alan oyuncusu olarak dikkati çekti.

Bruma da vazgeçilmez oldu

Galatasaray'da bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla göz dolduran Portekizli futbolcu Bruma, ilk 11'deki yerini sağlamlaştırdı.

Sarı-kırmızılı takımda kaleci Muslera'dan sonra en fazla süre alan isim olan Bruma, geride kalan 16 lig maçının tamamına ilk 11'de başlayarak 1411 dakika top koşturdu.

Carole sadece bir maç kaçırdı

Galatasaray'da Fransız futbolcu Lionel Carole, sezonun ilk 16 haftalık bölümünde sadece bir maç kaçırdı.

Carole, sarı-kart cezası nedeniyle sadece Bursaspor ile oynanan müsabakada görev yapamadı.

Forma giydiği 15 karşılaşmanın tamamında sahada kalarak 1350 dakika oynayan Fransız futbolcu, Muslera ve Bruma'dan sonra takımın en çok süre alan üçüncü oyuncusu oldu.

Yenilerde Eren Derdiyok farkı

Galatasaray'ın sezon başında renklerine kattığı futbolcular arasında ligde en fazla süreyi Eren Derdiyok aldı.

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Eren Derdiyok 16 maçta 1113 dakika süre alırken, Tolga Ciğerci 10 maçta 870, Nigel de Jong 10 maçta 716, Serdar Aziz 5 maçta 357, Josue 9 maçta 222, Luis Cavanda ise 5 maçta 182 dakika sahada kaldı.

Sigthorsson ilk yarıyı tedaviyle geçirdi

Galatasaray'ın Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'dan 700 bin Euro'ya kiraladığı İzlandalı forvet Kolbeinn Sigthorsson, yeni takımında henüz maça çıkamadı.

İzlanda Milli Takımı'nda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun bir süredir tedavi gören forvet oyuncusu, saha çalışmalarına geçen hafta başlamıştı.

Salih Dursun ile kaleci Cenk Gönen de ligin geride kalan bölümünde hiçbir maçta forma giyemedi.