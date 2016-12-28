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Spor

16 haftada 7 teknik direktör değişti

Süper Lig'in yeni takımlarından Adanaspor, 2 teknik direktör değiştirdi

28 Aralık 2016 15:24

Spor Toto Süper Lig'in 16 haftalık ilk bölümünde 7 takım, teknik heyetinde değişiklik yaptı.

Ligin 16 haftalık bölümünde, Adanaspor, Akhisar Belediyespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Gaziantepspor, teknik direktörlerinde değişikliğe gitti.

 

Adanaspor'da 2 değişiklik

 

Spor Toto Süper Lig'de ilk 16 haftalık bölümü 10 puanla son sırada bitiren Adanaspor, 2 kez teknik adam değiştirdi.

Sezona teknik sorumlu Eyüp Arın yönetiminde başlayan Adana ekibi, daha sonra takımı Hırvat teknik adam Krunoslav Jurcic'e emanet etti.

Hırvat teknik adamla da yollarını ayıran Adanaspor, takımı son olarak A Milli Futbol Takımı antrenörlerinden Levent Şahin'e teslim etti.

 

Gençlerbirliği Ümit Özat'la kendine geldi

 

Gençlerbirliği, geçen sezon takımı emanet ettiği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in yerine Ümit Özat ile anlaşma sağladı.

11. haftada Özat yönetiminde ilk maçına çıkan ve başarılı bir sürece giren başkent ekibi, 6 maçta topladığı 11 puanla önemli bir performansa imza attı.

 

Çalımbay Kasımpaşa'dan Antalyaspor'a

 

Sezona Kasımpaşa'da başlayan ancak 3 hafta sonra takımdan ayrılan Rıza Çalımbay, 7. haftada bir diğer Süper Lig takımı Antalyaspor ile anlaştı.

Çalımbay yönetiminde çıktığı 10 maçta 20 puan toplayan Antalya temsilcisi, ligin ilk yarısını 22 puan ve averajla 9. sırada bitirdi.

 

Akhisar Tolunay Kafkas ile 17 puan topladı

 

Akhisar Belediyespor, sezona teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde girerken, henüz 3. haftada teknik adam değişikliğine giden takımlar arasına girdi.

Tolunay Kafkas yönetiminde 14 maça çıkan Akhisar Belediyespor, bu periyotta 17 puan topladı ve devreyi 20 puanla 10. sırada tamamladı. 

 

 

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