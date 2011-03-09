-GALATASARAY'IN TOPLANTISINDA GERGİNLİK İSTANBUL (A.A) - 09.03.2011 - Galatasaray Kulübü'nün olağan aylık divan kurulu toplantısının son bölümünde bir kongre üyesinin, konuşması sırasında kulüp ikinci başkanı Işın Çelebi'ye laf atması gerginliğe yol açtı. İstanbul Kongre Merkezi'nde 4,5 saat süren toplantının son bölümünde, Çelebi'nin üyelerin sorularını cevapladığı bölümde, ''Hayrettin Kozak'ın, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın açılışının ardından, bizim söylemekte zorlandığımız sözleri kamuoyuna sarf etmesi nedeniyle kendisine teşekkür ederim'' dediği sırada toplantıya misafir olarak katılan kongre üyesi Sait Bingöl, ''Neden söyleyemediniz, göbek bağınız mı var?'' diye bağırdı. Bunun üzerine bazı üyeler ayağa kalkarak Bingöl'e tepki gösterdiler. Bazı yaşlı üyeler de ön sıralardan ayağa kalkarak, misafir bölümünde bulunan Sait Bingöl'ün üzerine yürümeye kalktı. Bu sırada yönetim kurulu masasında oturan Taner Aşkın ve İbrahim Çağlar da Bingöl'ün yanına kadar geldiler, ancak herhangi bir tepkide bulunmadılar. Gerginlik artınca Divan Kurulu Başkanı İrfan Aktar, toplantının düzeninin bozulduğunu gerekçe göstererek Sait Bingöl'den dışarı çıkmasını istedi. Bingöl, bir süre sonra dışarı çıkarken basın mensuplarına bir açıklama yaparak, ''Benim tepkim Galatasaray Spor Kulübü Üyeleri'nin Galatasaray ile akçeli iş yapıyor olmasına. Göbek bağı ile kastettiğim şey budur. Onların siyasi tercihleri, ilişkileri kimseyi ilgilendirmez. Mensubiyetler kişiseldir, kamusal alana taşınmaz. Sayın Çelebi'nin işi siyasi platforma çekiyor olmasını üyelerin takdirine bırakıyorum'' dedi. Çelebi ise bu laf atmanın sonunda konuşmasına şöyle devam etti: ''Evet benim göbek bağım var. Sayın Başbakana, Sayın TOKİ Başkanı'na büyük sevgim, saygım var. Bunu söylemekten de gocunmam. Çünkü bu statta büyük emekleri, destekleri var. Gerekirse istifa edip gideyim, ama bana hakaret etmeyin.''