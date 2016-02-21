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Spor

Galatasaray'ın 'Tek Bilek Tek Yürek' kampanyasında skandal

Bileklerin sahtesinin çıkması üzerine yönetim harekete geçti

21 Şubat 2016 16:01

Sarı kırmızılı takımın UEFA'daki mali kriterler sürecine birlik ve beraberliği hayata geçirmek adına çıkardığı "Tek Bilek Tek Yürek" kampanyasında skandal bir olay meydana geldi. Bileklerin korsanının çıktığı öğrenildi.

Hürriyet'in haberine göre, Aslan'ın bir organizasyonda sporcularıyla tanıttığı kampanyada bileklikler tanıtılmıştı. Başkan Dursun Özbek de geçtiğimiz günlerde katıldığı bir etkinlikte kampanyanın hedefinin 1 milyon olduğunu ancak gösterilen ilgiden ötürü bu sayıyı 2 milyona çıkaracaklarını söylemişti. Bu açıklamaların ardından Sarı Kırmızılı yönetim kötü bir haber aldı.

Cim Bom'un satışına 10 TL'den başlattığı bilekliklerin korsanlarının yapıldığı ve bunlarının fiyatlarının 4-5 TL civarlarında olduğu öğrenildi. Korsan bilekliklerin satışının sürdüğü ve 150 bine yakın satıldığı bilgisi geldi.


Galatasaray yönetimi harekete geçti


Yönetimin canını sıkan bu durum Galatasaraylı yöneticileri de harekete geçirdi. Kampanyanın hedefinde bir sapma etkisi yaratacak olan korsan bilekliklerin toplatılması için Sarı Kırmızılı yöneticilerin gerekli başvuruları yapacağı belirtildi. 

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