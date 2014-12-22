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Spor

Galatasaray'ın takımdan ayrılacak ilk 11'i

Galatasaray kadrosunda bulunan oyunculardan bazıları ile yollarını ayırmayı planlıyor

22 Aralık 2014 16:32

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, devre arasında kadro şişkinliğinin azaltılacağını açıkladı. Galatasaray’da kadro dışı olan Emmanuel Eboue, Engin Baytar ve Yiğit Gökoğlan'ın yanı sıra 8 oyuncuyla daha yolların ayrılması planlanıyor.

Sporx.com'da yer alan habere göre; Ocak'ta gönderilmesi düşünülen futbolcular şöyle:

1- Yiğit Gökoğlan: Cesare Prandelli'nin ardından Hamza Hamzaoğlu'nun da gözüne giremeyen Yiğit Gökoğlan, gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor.

2- Engin Baytar: Bileti kesilen isimlerin başında geliyor. Ocak ayında Süper Lig'den bir takımla anlaşmasına kesin gözüyle bakılıyor.

3- Emmanuel Eboue: Sezon başında kadro dışı bırakıldı. Sabri affedilirken ona af çıkmadı. Ocak ayında gidici.

4- Eray İşcan: Verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen kaleci Eray, Sinan Bolat transferi ile gözden iyice düştü.

5- Goran Pandev: 31 yaşındaki Makedon golcü yıllık 2.4 milyon Euro alıyor.

7- Birhan Vatansever: Genç oyuncunun alt liglerden bir takıma kiralanarak tecrübe kazanması amaçlanıyor.

8- Endoğan Adili: Türk statüsünde oynaması için gerekli belgeler bir türlü hazırlanamayan genç yıldızın kiralanması gündemde.

9- Aydın Yılmaz: Sık sık sakatlık problemleriyle karşılaşan Aydın Yılmaz gidecek olan isimler arasında.

10- Gökhan Zan: Galatasaray'ın 'müzmin sakatı' Gökhan Zan, Ocak ayında kesin olarak takımdan ayrılacak.

11- Veysel Sarı: Sabri Sarıoğlu'nun affedilmesinin ardından tribüne çıkmaya başlayan Veysel Sarı yüksek maliyetinden dolayı gönderilecek olanlar listesinde yer alıyor.

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