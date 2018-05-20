Galatasaray'ın şampiyonluğu Sivas'ta coşkuyla kutlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in son haftasında Galatasaray\'ın şampiyonluğunu ilan etmesiyle Sivas\'ta sokağa dökülen sarı kırmızı taraftarlar, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.

Ligin 34\'üncü haftasında deplasmanda Göztepe\'ye konuk olan Galatasaray, maçtan 1-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti. Sivas\'taki Galatasaray taraftarları maçın bitiş düdüğü ile birlikte şampiyonluk kutlamaları için kent meydanına akın etti. Yaklaşık 5 bin kişilik taraftar grubu, Kongre Müzesi bahçesine gelerek takımlarının dev bayraklarını açıp meşaleler yakarak bir süre burada tezahüratta bulundu. Ardından İnönü Bulvarı\'na çıkarak caddeyi trafiğe kapatan grup, tezahüratlar eşliğinde 50\'nci Yıl Kavşağı\'na kadar yürüdü. Bu gruba tepki gösteren az sayıdaki Demir Grup Sivasspor taraftarı, polisin araya girmesiyle sakinleştirildi. Galatasaray taraftarı daha sonra tekrar Kongre Müzesi bahçesine gelerek bir süre sevindikten sonra olaysız bir şekilde dağıldı.

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