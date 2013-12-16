Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Chelsea oldu

Juventus'u yenerek gruptan çıkmayı başaran Galatasaray'ın rakibi Chelsea oldu. Şampiyonlar Ligi'nde 2. Tur ilk maçları 18-19 ve 25-26 Şubat 2014 tarihlerinde, rövanşları ise 11-12 ve 18-19 Mart 2014 tarihlerinde oynanacak.

Seribaşı takımları ilk maçlarını deplasmanda yapacak. Yani Galatasaray ilk maçta ev sahibi olacak. Bu turda rakiplerini eleyen takımlar çeyrek finale yükselecek. Şampiyonlar Ligi'nin finali 24 Mayıs 2014 tarihinde Lizbon'da yapılacak.

İşte takımlar ve rakipleri

Galatasaray - Chelsea

Manchester City - Barcelona

Olimpiakos - Manchester United

Milan - Atletico Madrid

Bayer Leverkusen - Paris SG

Zenit-Borussia Dortmund

Arsenal-Bayern Münih