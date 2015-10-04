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Spor

Galatasaray'ın resmi Twitter hesabı, Emre Belözoğlu'nun adını bile anmadı!

Emre'nin maçta yaşadığı iki sakatlık "Başakşehirli bir oyuncu sakatlık geçirdi" şeklinde isim verilmeden aktarıldı

04 Ekim 2015 10:02

Galatasaray'ın 2-0 kazandığı Başakşehir maçı, sarı kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından canlı anlatımla aktarıldı. Anlatımda Emre Belözoğlu'dan "Başakşehirli bir oyuncu" şeklinde bahsedilmesi dikkat çekti.

Emre'nin maçta yaşadığı iki sakatlık da "Başakşehirli bir oyuncu sakatlık geçirdi" şeklinde isim verilmeden aktarıldı.

 

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