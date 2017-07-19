Galatasaray'ın rakibi Östersunds'dan 'tek maçlık kaleci' hamlesi

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'ndaki rakibi Östersunds, kaleci kriziyle başa çıkmaya çalışıyor. İsveç temsilcisi, İsveç 4. Lig ekiplerinden IFK'nın kalesini koruyan Andrew Mills'i bir maçlığına satın alma yoluna gitti.

Östersunds'da, 1’inci kaleci Andreas Andersson’un yokluğunda yedek kaleci Aly Keita’yı oynatacaktı. Ancak takımın 3’üncü bir kalecisi olmaması nedeniyle İsveç ekibi farklı bir formül uygulamaya karar verdi. Yönetim, kaleci sorununu İsveç 4. Ligi’nden IFK’nın İngiliz file bekçisi Andrew Mills’i ‘bir maçlık’ satın almakta buldu.

Kırmızı-siyahlılar, bir maçlık kadroya dahil edecekleri kaleci için UEFA’ya başvurmuş durumda. UEFA kurallarına göre kadroya yeni dahil edilen oyuncular, devam eden tur dahilinde kadroya alınamazken, kaleciler ve sakatlık özelinde iltimas sağlanabiliyor.

“4 ay Türkiye’de kaldım;

favori takımım Galatasaray"

Östersunds kafilesiyle İstanbul’a gelen Mills, bu seyahatin ilk kez gerçekleşmediğini söyledi. Daha önce ailesiyle İstanbul’a geldiğini belirten kaleci, “16 yaşımdayken 4 ay Türkiye’de kaldım. Etrafta favori takımım olan Galatasaray’ın formasıyla gezerdim. Şimdi Galatasaray’a karşı sahaya çıkacağım, şok içerisindeyim” dedi.