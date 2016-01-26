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Spor

Galatasaray'ın oynatamadan gönderdiği Grosskreutz Almanya'da haftanın 11'inde!

Bir senedir futboldan uzak olmasına ve resmi maçlarda forma giymemesine karşın Alman futbolcu büyük bir mücadele örneği ortaya koydu

26 Ocak 2016 00:11

Stuttgart ile ilk maçına çıkan ve etkileyici bir performans sergileyen eski Galatasaraylı Kevin Grosskreutz, Almanya'da Stuttgart formasıyla çıktığı ilk maçta haftanın 11'ine seçildi.

Galatasaray’ın sezon başında Borussia Dortmund’dan kadrosuna kattığı ancak evraklarını yetiştiremediği için altı ay futboldan uzak kalan Alman futbolcu, dün yeni takımı Stuttgart ile uzun bir aranın ardından sahalara döndü.

Geçen yıl şubat ayında oynadığı Dortmund-Augsburg maçından sonra sahalardan uzak kalan Kevin Grosskreutz, 353 gün sonra Bundesliga’da forma giydi. Kevin Grosskreutz takımının Köln ile deplasmanda oynadığı ve 3-1 kazandığı maça ilk 11’de çıktı ve 90 dakika sahada kaldı.

Herkesin performansını merakla beklediği 28 yaşındaki futbolcu, Rhein Energie Stadı’nın dolduranları kendisine hayran bıraktı. Stuttgart’ın galibiyetine katkı sunan Grosskreutz, hocası tarafından sağ bek oynatıldı ve kendisine verilen görevi yerine getirdi ve Bundesliga'da haftanın 11'ine seçildi.

Bir senedir futboldan uzak olmasına ve resmi maçlarda forma giymemesine karşın Alman futbolcu büyük bir mücadele örneği ortaya koydu. Maç boyunca 12.1 kilometre mesafe kat eden Grosskreutz, sahanın en çok koşan ismi oldu. Sağ kanadı sürekli ileri geri kat eden oyuncu zaman zaman kaleyi de yokladı.

 

"Beygir gibi koştu"

 

Köln karşısında konuk ekibi 2-1 öne geçiren golü atan Stuttgart forveti Timo Werner, maçtan sonra Kevin Grosskreutz ile ilgili şaşkınlığını gizleyemedi. 19 yaşındaki futbolcu, “Uzun süredir oynamayan bir oyuncu olarak sahaya çıktı ve beygir gibi koştu. Bundesliga’da çok olacak bir şey değil” dedi.

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