"Galatasaray'ın müzesindeki Atatürk mektubu şaibeli"

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Galatasaray'ın yeni müzesindeki Atatürk imzalı mektubun 'şaibeli' olduğu iddia etti. Bardakçı mektuptaki imzanın “Atatürk’ün Soyadı Kanunu’ndan önce kullandığı Lâtin harfli ilk imzasının mühür haline getirilmiş bozuk bir taklidi olduğunu” öne sürdü.

Mustafa Kemal’in 4 Eylül 1928’de kulübün başkanı Necmeddin Sadak’a gönderdiği mektubun kendisine ‘tuhaf’ göründüğünü söyleyen Bardakçı son zamanlarda Ankara’da Cumhurbaşkanlığı arşivinden çıktığı söylenen çok sayıda tartışmalı evrakın pazarlanmaya çalışıldığını ifade etti.

Özellikle Atatürk’e ait belgelerin antetli kağıtlara basıldığını ve altlarına da Atatürk’ün imzasının kaşe yani mühür olarak basıldığını anlatan Bardakçı kulüp müzesinde sergilenecek olan mektubun da ‘bu belgelerden biri gibi göründüğünü’ söyledi.

Kulüp idarecilerine mektubun ‘soruşturmadan konulmaması’ tavsiyesinde bulunan Bardakçı istenmesi gereken belgenin arşiv numarasının “01016987-121” olduğunu kaydederek Cumhurbaşkanlığı’na “araştırmacı” sıfatıyla müracaat edip arşivin başındaki Muhammed Safi’den mektubun Atatürk’ün evrakı arasındaki müsveddesinin görüntüsünü istemelerini ve müzelerinde bu kopyayı teşhir etmelerini önerdi.

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