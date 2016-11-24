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Spor

Galatasaray'ın konuğu Barcelona

Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakılan iki ABD'li oyun kurucudan Justin Dentmon, affedildi

24 Kasım 2016 14:18

Galatasaray Odeabank Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 9. haftasında İspanya'nın Barcelona Lassa ekibi ile karşı karşıya gelecek.

Abdi İpekçi Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde yaptığı 8 maçta aldığı 2 galibiyet ve 6 yenilgiyle son sırada bulunan sarı-kırmızılı ekip, Barcelona Lassa karşısında kazanarak son haftalarda iç sahada elde ettiği iyi sonuçlara bir yenisini eklemek istiyor.

 

Dentmon affedildi

 

Galatasaray Odeabank'ta kadro dışı bırakılan iki ABD'li oyun kurucudan Justin Dentmon, affedildi.

Sarı-kırmızılı yönetim tarafından para cezası verilen Dentmon, başantrenör Ergin Ataman'ın raporu doğrultusunda yeniden kadroya dahil edildi.

Kadro dışı bırakılan diğer ABD'li basketbolcu Russ Smith'in durumunda ise bir değişiklik olmadı

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