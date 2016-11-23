Euroleague'de 9. hafta perde alıyor

THY Euroleague'de 9. hafta heyecanı 24 Kasım Perşembe ve 25 Kasım Cuma günü oynanacak karşılaşmalarla devam edecek.

Haftanın açılış maçında Anadolu Efes, Perşembe günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.



Geçtiğimiz hafta Ülker Sports Arena'da Anadolu Efes'i mağlup ederek 3 maçlık mağlubiyet serisini sonlandıran Fenerbahçe ise İtalya deplasmanında EA7 Olimpia Milano ile karşı karşıya gelecek.



Euroleague'de toparlanma sürecine giren Galatasaray Odeabank, Cuma günü Abdi İpekçi Spor Salonu'nda İspanyol takımı FC Barcelona Lassa ile mücadele ederken, haftanın kapanış maçında Panathinaikos Superfoods, Darüşşafaka Doğuş'u ağırlayacak.

THY Euroleague 9. hafta programı

24 Kasım Perşembe

20.00 Anadolu Efes - Kızılyıldız

20.45 Olympiakos - Maccabi FOX Tel Aviv

21.00 Zalgiris Kaunas - Brose Baskets Bamberg

22.45 EA7 Olimpia Milano - Fenerbahçe

23.00 Real Madrid - UNICS Kazan

25 Kasım Cuma

20.00 CSKA Moskova - Baskonia

20.00 Galatasaray Odeabank - FC Barcelona Lassa

22.45 Panathinaikos Superfoods - Darüşşafaka Doğuş.