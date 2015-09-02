Galatasaray'ın Kevin transferinde 48 saniye riski

Galatasaray transferin son gününde 4 önemli transfer hamlesine imza atarken, Dordmund'dan transfer edilen Kevin Grosskreutz'un lisansının riske girmesi sarı-kırmızılı kulüpte sıkıntı yarattı. Kulüpten açıklamada Grosskreutz'un transferindeki bürokratik işlemlerin 48 saniyelik bir aksamaya uğradığı aktarıldı.

Galatasaray, Alman oyuncunun transfer sürecinde yaşanan sorun ile ilgili bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada sarı-kırmızılılar, belgeleri 23.55.00'da FIFA'nın TMS sistemine gönderdiğini ancak yaşanan problem nedeniyle 00.00.48'de iletildiği aktarıldı.

İşte resmi siteden yapılan açıklama;

"31 Ağustos Pazartesi günü profesyonel futbolcu Kevin Grosskreutz detaylı sağlık taramasından geçirilmiş ve ardından TFF’nin İstanbul Bölge Müdürlüğü’nde, yetkililer huzurunda kulübümüzle profesyonel futbolcu sözleşmesini imzalamıştır.

Bu işlemin ardından evrakların kopyaları kulübümüz tarafından FIFA’nın TMS (Transfer Matching System) sistemine 23:55:00 itibariyle yüklenmiş olup TMS sisteminde yaşanan problem nedeniyle işlemin sonuçlanma saati 00:00:48 olarak görünmüştür.

Bu nedenle işlem TFF tarafından onaylanamamış, karar FIFA’nın değerlendirmesine kalmıştır. TMS tarafında işlemin zamanında yapıldığı ile ilgili kayıtlar ve bilgiler FIFA ile paylaşılmıştır. Transferin onaylanması için FIFA’nın teknik incelemesi beklenmektedir."

Sözleşme borsada: 3 yıllık imza

Galatasaray, Kevin Grosskreutz ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi. Galatasaray, Borussia Dortmund'a 1.5 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Sarı-Kırmızılı kulübün KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kevin Grosskreutz ve kulübü Borussia Dortmund Gmbh & Co. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, oyuncunun eski kulübüne 1.500.000 EUR tutarında bonservis ücreti ödenecektir. Ayrıca, 2015/2016 sezonunda kulübümüz Şampiyonlar Liginde gruplarına katılmaya hak kazanırsa bir kereye mahsus olmak üzere 250.000 EUR daha ödenecektir. Oyuncunun kendisiyle ise 3 futbol sezonu için aşağıdaki şartlarda anlaşılmıştır:

2015-2016 sezonu için : 1.850.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,

2016-2017 sezonu için : 1.500.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,

2017-2018 sezonu için : 1.500.000 EUR sabit transfer ücreti ve 20.000 EUR maç başı ücreti,"

UEFA listesinde ama...

Galatasaray Kulübü, UEFA'ya takım listesini gönderdi. Grosskreutz UEFA'ya verilen listede yer alıyor.

Transferinde sorun yaşanan Alman futbolcu da listede yer aldı. UEFA, Sarı kırmızılı kulübe, "FIFA'dan gelecek yanıt olumsuz olursa çıkarılır" diye uyarıda bulundu. Galatasaray yönetimi, FIFA'nın cevabını bekliyor.

Sarı-kırmızılılar Devler Ligi'inde ilk sınavını 15 Eylül'de TT Arena'da Atletico Madrid'e karşı verecek.