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Spor

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

Galatasaray'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Süper Lig'in18'inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı

21 Ocak 2018 21:52

Galatasaray\'ın Kayserispor maçı kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Süper Lig\'in18\'inci haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki idman koordinasyonlu ısınma ile başladı. Daha sonra altıya üç dar alan oyunu oynandı. Ana bölümde sınırlı alanda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, rejenerasyon koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı.
Ahmet Çalık, tedavisinin ardından salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bafetimbi Gomis, tedavisinin ardından günü düz koşuyla geçirdi. Fernando Reges, kondisyonerler eşliğinde takımdan ayrı adaptasyon çalışması yaptı.
Galatasaray, Kayserispor karşılaşması için bu akşam saat 21.00’de özel bir uçuşla Kayseri’ye hareket ederek mücadele öncesi kampa girecek.
Galatasaray’ın Kayserispor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli.

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