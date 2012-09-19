Galatasaray'ın kasası dolacak

Katılım payı olarak 8.6 milyon euro alan sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'nun üzerinde yayın gelirini de şimdiden garantiledi. Aslan grupta her galibiyete 1 milyon, beraberliğe 500 bin, gruptan çıkarsa 3.5, çeyrek finale kalırsa 3.9 milyon euro daha alacak.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin elenmesiyle Şampiyonlar Ligi yayın havuzu gelirini tek başına alacak. Bu rakamın yaklaşık 10 milyon Euro'un üzerinde olacağı belirtiliyor. Yayın havuzu gelirinden Trabzonspor geçen sezon 12.8 milyon Euro, Bursaspor ise bir önceki yıl 12.4 milyon Euro kazanmıştı.

UEFA yarı finale kalınması halinde kulüplere 4.9 milyon Euro verirken, finali kazanan takıma 10.5 milyon Euro ödeniyor. Galatasaray Yönetimi, Devler Ligi'nin kulübe 40-45 milyon Euro civarında katkısı olacağını öngörüyor. Ayak bastı parası, yayın havuzu, maçlara verilen galibiyet primlerinin yanı sıra, maç hasılatı ve resmi ürün gelirlerinin de tavan yapacağı planlanıyor.