Galatasaray'ın Kalinic transferi için Simoene'den mesaj

Galatasaray'ın devre arasında transferini düşündüğü golcülerden biri olan Nikola Kalinic, Atletico Madrid'te ilk golünü attı. Atletico Madrid menajeri Diego Simeone de oyuncusu hakkında açıklamalarda bulundu.

FutbolArena'nın haberine göre, Diego Costa'nın sakatlığında Atletico Madrid'te ilk 11'de kendisine şans bulan Nikola Kalinic, Deportivo Alaves karşısında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. 3-0'lık galibiyette perdeyi açan isim olan Kalinic, bu maçta Antoine Griezmann'ın forvet hattındaki partneri oldu.

Sezon başında Milan'dan transfer edilen oyuncu, 9. La Liga maçında ilk golünü kaydetti. Devre arasında Galatasaray'a kiralanacağı söylenen Kalinic'le ilgili Diego Simeone de açıklamalarda bulundu.

"Ona ihtiyacımız var"

Simeone yaptığı açıklamada "Uzun bir süredir iyi çalışıyor. Zor bir sezonun ardından Milano'dan geldi. Takımdaki yerini arıyor, bunun hakkında kendisiyle konuştuk" dedi.

“Kalinic'in performansı bizi mutlu etti çünkü ona ihtiyacımız var” diyen Diego Simeone, Diego Costa'nın sakatlığında Kalinic'e ihtiyaçları olduğunu belirtmiş oldu. Simeone, ayrıca Kalinic'in bulduğu fırsatı iyi değerlendirdiğini de söyledi.