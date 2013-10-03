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Spor

Galatasaray'ın Juventus'tan aldığı 1 puan borsa hisselerini yükseltti

Galatasaray, deplasmanda Juventus ile 2-2 berabere kalarak, hem bir puan almış hem de bir üst tura çıkmak için yarışacağı en önemli rakiplerinden Juventus'un 3 puan almasını engellemiş oldu

03 Ekim 2013 16:25

Galatasaray'ın Juventus deplasmanından 1 puanla dönmesi sonrasında piyasa değeri 14 milyon lira yükseldi.

Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif A.Ş. hisseleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam alınan bir puanın ardından güne, yüzde 5'in üzerinde artışla başladı.

Dün oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu ikinci maçında Galatasaray, deplasmanda Juventus ile 2-2 berabere kalarak, bu yılın ikinci maçında hem bir puan almış hem de bir üst tura çıkmak için yarışacağı en önemli rakiplerinden Juventus'un 3 puan almasını engellemiş oldu.

Alınan 1 puanın ardından Borsa İstanbul'da güne alıcılı başlayan Galatasaray hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanarak 31,30 lirayı gördükten sonra 30,50 - 30,70 fiyat aralığında dengelendi. Önceki kapanışa göre yüzde 3,36 oranında yükseliş kaydeden Galatasaray Sportif A.Ş.'nin piyasa değeri ise 428 milyon liraya yükseldi.

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