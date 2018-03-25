Galatasaray'ın istediği Asamoah'ta flaş gelişme

Son iki transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah'ın Inter ile anlaştığı bildirildi.

La Gazzetta Dello Sport, Juventus'un kontrat uzatma teklifini geri çeviren Ganalı sol bekin, mavi siyahlı ekiple söz kestiği resmi anlaşmanın sezon sonunda yapılacağını öne sürdüAsamoah'ın sezon başına 3.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sarı kırmızılı ekibin Ocak ayında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'a kulübü Juve'den izin çıkmayınca Galatasaray, Inter'den Yuto Nagatamo'yu sezon sonuna kadar kiralamıştı.