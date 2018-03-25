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Spor

Galatasaray'ın istediği Asamoah'ta flaş gelişme

İtalyan basını, Asamoah transferini yazdı

25 Mart 2018 20:44

Son iki transfer döneminde Galatasaray'ın gündeminde yer alan Kwadwo Asamoah'ın Inter ile anlaştığı bildirildi.

La Gazzetta Dello Sport, Juventus'un kontrat uzatma teklifini geri çeviren Ganalı sol bekin, mavi siyahlı ekiple söz kestiği resmi anlaşmanın sezon sonunda yapılacağını öne sürdüAsamoah'ın sezon başına 3.5 milyon Euro olmak üzere 3 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Sarı kırmızılı ekibin Ocak ayında kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Kwadwo Asamoah'a kulübü Juve'den izin çıkmayınca Galatasaray, Inter'den Yuto Nagatamo'yu sezon sonuna kadar kiralamıştı.

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GalatasarayInterKwadwo Asamoahtransferİtalyan basınıLa Gazzetta Dello SportAsamoah Interle anlaştı

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