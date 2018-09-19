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Spor

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 1

19 Eylül 2018 00:08

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 1. maçında Lokomotiv Moskova takımını Ali Sami Yen Spor Kompleksi\'nde konuk edecek.
Saat 22:00\'de başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Gianluca Rocchi yönetecek. Maçta Rocchi\'nin yardımcıları Mauro Tonolini ve Filippo Meli olarak açıklanırken, Luca Banti ve Massimiliano İrrati ilave yardımcı hakemler olacak. Maçta 4. hakemliği ise Matteo Passeri yapacak.
İki takım sahaya şu 11\'le çıkacak;
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Serdar, Donk, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Emre, Rodrigues, Eren
LOKOMOTİV MOSKOVA: Guilherme, Ignatyev, Corluka, Höwedes, Kverkvelia, Idowu, Miranchuk, Denisov, Krychowiak, Manuel Fernandes, Farfan

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