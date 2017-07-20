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Spor

Galatasaray'ın ilk 11'i belli oldu!

Kadroda UEFA kuralları gereği yeni transfer Mariano yer almıyor

20 Temmuz 2017 21:48

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Östersunds'a deplasmanda 2-0 kaybeden Galatasaray, bugün 20.30'da mutlak galibiyet için sahada olacak. Karşılaşma D-Smart'tan naklen yayınlanacak.

Direkt olarak tur atlaması için en az 3-0 kazanması gereken Galatasaray'ın ilk 11'i şu şekilde:

Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Sinan, Yasin, Belhanda, Gomis

İsveç temsilcisi Östersunds'un kadrosu da şöyle: Keita, Mukiibi, Papagiannopoulos, Petterson, Mensah, Nouri, Bachirou, Widgren, Ghoddos, Sema, Gero.

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Galatasaray'ın kadrosunda yeni transfer Mariano, sarı-kırmızılıların UEFA'ya verdiği listeden sonra transfer olduğu için bu maçta forma giyemeyecek. Galatasaray'ın tur atlaması halinde Brezilyalı sağ bek, kadroya kaydedilmesi halinde gelecek maçlarda oynayabilecek.

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