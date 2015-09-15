Galatasaray, Devler Ligi'ne kötü başladı: 0-2

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'nın Atletico Madrid'i konuk etti. Maçta Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı.

İspanyol ekip Atletico Madrid, ilk yarıda Griezmann'ın attığı iki golle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Öte yandan C Grubu'ndaki bir diğer maçta, Benfica, Astana'yı 2-0 mağlup etti.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Szymon Marciniak, Pawel Sokolnicki, Tomasz Listkiewicz (Polanya)



Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu (Dk. 46 Yasin Öztekin), Semih Kaya, Denayer, Carole, Selçuk İnan, Hakan Kadir Balta, Emre Çolak (Dk. 32 Umut Bulut), Sneijder, Podolski (Dk. 71 Sinan Gümüş), Burak Yılmaz



Atletico Madrid: Oblak, Juanfran, Gimenez, Godin, Siqueira, Tiago, Koke, Saul Niguez (Dk. 80 Oliver Torres), Vietto (Dk. 62 Gabi), Griezmann, Martinez (Dk. 60 Fernando Torres)



Goller: Dk. 18 ve 25 Griezmann (Atletico Madrid)



Sarı kartlar: Dk. 63 Burak Yılmaz, Dk. 73 Yasin Öztekin (Galatasaray), Dk. 64 Gabi (Atletico Madrid)

Karşılaşmanın önemli dakikaları



9. dakikada Vietto'nun ceza yayı gerisinden vuruşunda kaleci Muslera topu kontrol etti.



11. dakikada Carole'ın pasıyla savunma arkasına sarkan Burak, sol çaprazda dar açıya rağmen vuruşunu yaptı ancak top savunmaya çarparak kornere gitti.



14. dakikada gelişen Atletico Madrid atağında Vietto'nun ceza alanı dışından şutunda kaleci Muslera meşin yuvarlağa sahip oldu.



18. dakikada Atletico Madrid öne geçti. Sağ kanada atılan pasa hareketlenen Juanfran'ın yerden ortasında, ceza sahasının yarım metre içinde bekletmeden vuruşunu yapan Griezmann meşin yuvarlağa kaleci Muslera'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-1.



21. dakikada Saul Niguez'in ceza alanı dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.



25. dakikada İspanyol temsilcisi farkı 2'ye çıkardı. Koke'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaraylı oyuncuların uzaklaştıramadığı top yeniden Koke'ye geldi. Bu futbolcunun ortasında arka direkte Godin'in kafayla indirdiği meşin yuvarlağı altıpas içinde tamamlayan Griezmann, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 0-2.



29. dakikada Sneijder'in sol kanatta taç çizgisine yakın mesafeden sert şutunda kaleci Oblak meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.



39. dakikada Siqueira'nın soldan ortasında, Vietto altıpas önünde uygun durumda kafa vuruşunu yaptı ancak Denayer'e çarpan top kornere çıktı.



42. dakikada Carole'ın soldan ortasında Umut penaltı noktası hizasında kafa vuruşunu yaptı ancak top auta gitti.



43. dakikada ceza alanı içi sol çaprazda topla buluştuktan sonra çizgiye inen Podolski pasını içeri çevirdi. Bu oyuncunun ortasında Umut ön direkte ayak koydu ancak top savunmaya çarparak kornere gitti. Selçuk'un sol taraftan kullandığı köşe atışında ise arka direkte Denayer kafa vuruşunu yaptı ama meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.



İlk yarı 2-0 Atletico Madrid'in üstünlüğüyle tamamlandı.

51. dakikada Denayer'in sağdan ortasına ceza alanı yayı içinde Podolski'nin bekletmeden yaptığı vuruşta, top yandan auta çıktı.



53. dakikada Sneijder'in ceza alanı dışı sol çaprazdan çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.



57. dakikada 3'e 2 gelen Atletico Madrid'de Martinez'in ceza alanı çizgisi üzerinden çektiği şutta, top kaleci Muslera'da kaldı.



58. dakikada Selçuk'un yaklaşık 30 metreden sert vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.



66. dakikada Podolski'nin soldan ortasında, ön direkte kafa vuruşunu yapan Umut meşin yuvarlağı yandan dışarı yolladı.



68. dakikada Carole'nin derinlemesine pasına hareketlenen Burak, sol kanatta topla buluştu. Bu oyuncunun ortaya çevirdiği meşin yuvarlağa uygun durumda vurması beklenen Podolski'nin ayağı takılınca, Galatasaray mutlak bir golden oldu.



74. dakikada savunmadan atılan uzun topa Burak ceza alanı içi sağ çaprazda bekletmeden vuruşunu yaptı. Ancak kaleci Oblak yatarak topun sahibi oldu.



75. dakikada Selçuk'un ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Oblak'ta kaldı.



86. dakikada hızlı gelişen Atletico Madrid atağında, Oliver Torres'in ara pasıyla kaleci Muslera ile karşı karşıya kalan Griezmann vuruşunu yaptı ancak zamanında kalesini terk eden Uruguaylı file bekçisi mutlak golü önledi.

Karşılaşma Atletico Madrid'in 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Galatasaray-Atletico Madrid maçından notlar

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, savunma kurgusunda değişikliğe gitti.

İngiliz ekibi Manchester City'den kiralanan Jason Denayer, ilk resmi maçında Atletico Madrid karşısına çıktı. Belçikalı oyuncu ilk 11'de savunmanın göbeğinde yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın savunma kurgusu, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya, Denayer ve Carole şeklinde oluştu. Teknik direktör Hamzaoğlu, savunmanın solunda Carole'ı tercih edip, Hakan Balta'yı ön liberoda Selçuk İnan'la birlikte görevlendirdi ve İspanyol oyuncu Jose Rodriguez'i bu karşılaşmada yedek soyundurdu.

Galatasaray'ın orta alanında Emre Çolak, Sneijder ve Podolski, forvette ise Burak Yılmaz yer aldı.

Tribünler boş kaldı

Sarı-kırmızılı taraftarların Atletico Madrid maçına olan ilgisi, lig maçlarına oranla daha yüksek olmasına karşın, tribünler dolmadı.

Türk Telekom Arena tribünlerinde yaklaşık 35 bin futbolsever müsabakayı takip etti. Ayrıca, 30 kadar Atletico Madrid taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek verdi.

Özel koreografi

Galatasaray taraftarları, Atletico Madrid maçı öncesi Odeabank Tribünü'nde özel bir koreografi sergiledi.

Son dönemde yaşanan terör olaylarına tepki amacıyla hazırlanan koreografide taraftarlar, kartonlarla üst blokta kırmızı zemin üzerine beyaz olarak Türkiye yazısı, alt blokta ise Türk bayrağı oluşturdu.

Ayrıca, "Birlik ve beraberlik içinde tek Türkiye" yazılı dev bir pankart açılırken, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez tezahüratları yapıldı.