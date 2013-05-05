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Spor

Galatasaray 4 - Sivasspor 2

19. kez şampiyon olan Galatasaray, 'Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı' ünvanını kazandı

05 Mayıs 2013 22:44

Galatasaray,  Arena Stadı'nda Sivasspor'u 4 - 2 yenerek süper lig şampiyonluğunu ilan etti. Galatasaray 19. kez elde ettiği şampiyonlukla "bu unvanı en çok kazanan takım" da oldu. 

Galatasaray, 8. dakikada Selçuk İnan'ın gölü ile 1-0 öne geçti. 53. dakikada Burak Yılamz'ın golüyle üstünlüğünü pekiştirerek skoru 2-0 yaptı. 60. dakikada yine Selçuk İnan'dan gelen gol ile de skor 3-0 oldu. 75. dakikada yine Burak Yılmaz'ın golü ile skor 4-0 olurken, 80. dakikada gelen Kadir Berkmezci'nin golü ile Sivasspor skoru 4-1 yaptı. Cihan Özkara'nın 90. dakikada gelen golü ile skor 4-2 oldu.

Galatasary'ın 19. şampiyonluğu, Fatih Terim'in de teknik direktör olarak 6. lig şampiyonluğu oldu. Terim, bu şampiyonlukların hepsini Galatasaray ile birlikte yaşadı.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena’da Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Sahadan 4-2 galibiyetle ayrılan Galatasaray, ligin bitimine iki hafta kala Spor Toto Süper Ligi'ni şampiyon olarak bitirmeyi garantiledi. Galibiyet serisini 7 maça yükselten sarı-kırmızılılar, puanını 68'e yükseltti. Orta sıralarda yer alan Sivasspor ise 40 puanda kaldı.

Geçtiğimiz sezonu da şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi. Türk Telekom Arena'nın tamamını dolduran taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyleyerek takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

 

Galatasaray'ın ilk 11'i

 

Fernando Muslera, Emmanuel Eboue, Semih Kaya, Gökhan Zan, Albert Riera, Felipe Melo, Hamit Altıntop, Selçuk İnan, Wesley Sneijder, Burak Yılmaz, Didier Drogba.

Ligin tamamlanmasına 3 hafta kala en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde 65 puanla lider durumda bulunan sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor'u mağlup etmesi halinde son 2 maç öncesi şampiyonluğu garantileyecek.

Galatasaray'ın Sivasspor karşısında puan yitirmesi durumunda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'la karşı karşıya gelecek takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkının korunması da sarı-kırmızılıların şampiyonluğu için yeterli olacak.

 

Sneijder iyileşti

 

Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı nedeniyle son 2 maçta forma giyemeyen Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder, Sivasspor müsabakasında takımdaki yerini aldı.

 

Terim'in 4. cezalı maçı

 

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Mersin İdman Yurdu maçının hakemine yönelik tepkisi sonrası aldığı 9 maçlık ceza nedeniyle Sivasspor karşısında da takımının başında değil. Ümit Davala ve Hasan Şaş, kulübedeler.

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