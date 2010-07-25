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Spor

GALATASARAY'IN HOLLANDA KAMPI HASSELT (A.A)

25 Temmuz 2010 02:15

-GALATASARAY'IN HOLLANDA KAMPI HASSELT (A.A) - 24.07.2010 - Galatasaraylı futbolcu Mehmet Batdal, Hollanda'daki hazırlık kampında yapılan hazırlık maçlarında amacının forma bulmak olduğunu ve bunu gerçekleştirdiğini söyledi. Hazırlık kampında son derece ağır çalışmalar yaptıklarını dile getiren sarı-kırmızılı futbolcu, hazırlık maçlarının eksiklikleri gidermek adına önemli olduğunu ifade etti. Hazırlık maçlarında Fenerbahçe karşılaşması hariç tüm maçların skor olarak iyi olduğunu vurgulayan genç futbolcu, Perşembe günü oynanacak olan OFK Belgrad maçında takımın gerçek performansını ortaya koyacağını kaydetti. Galatasaray'ın başarılı defans oyuncusu Servet Çetin de Hollanda'da çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, ''Ağır bir kamp dönemi geçirdik. Buna ihtiyacımız vardı. Hazırlık maçları olduğu günlerin sabahında antrenmanlar yaptık'' dedi. Galatasaray'da herkesin oynadığı mevkide takımın başarısı için çalışacağını ifade eden Çetin, 29 Temmuzda oynanacak olan Belgrad maçından iyi bir sonuç elde etmek istediklerini sözlerine ekledi.

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