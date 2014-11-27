Galatasaray'ın gençleri hükmen mağlup ilan edilebilir

Galatasaray, taraftarının karıştığı olaylar nedeniyle Avrupa sahnesinde sıkıntılar yaşamaya devam ediyor. Dortmund ve Kızılyıldız maçlarından sonra bir kötü haber de Anderlecht ile oynanan UEFA Gençler Ligi maçından geldi. Karşılaşma, sarı kırmızılı taraftarların sahaya attığı yabancı maddeler nedeniyle son saniyede tatil edildi. Normalde maçı 2-0 kaybeden Galatasaray'ın, 3-0 hükmen mağlup ilan edilmesi bekleniyor.

Bir yanda Kızılyıldız ile oynanan THY Avrupa Ligi basketbol maçı öncesi çıkan olaylar, diğer yanda gurbetçi taraftarların çıkardığı olaylar Galatasaray’ın başını ağrıtmaya devam ediyor.

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Dortmund maçındaki olaylardan sonra, sarı kırmızılı ekibin Anderlecht ile oynadığı UEFA Gençler Ligi maçı da taraftarın sebep olduğu olaylar nedeniyle son saniyede hakem tarafından tatil edildi. Belçika temsilcisinin 2-0 öndeyken tatil edilen mücadelenin UEFA tarafından hükmen 3-0 olarak Galatasaray aleyhine tescillenmesi bekleniyor.

Maça 20 dakika ara verildi

Belçika’nın Denderleeuw şehrindeki Van Roy Stadı’nda salı günü oynanan maçta Galatasaray’ı desteklemek için 150 kişilik bir Belçika UltrAslan grubu da geldi.

Yönetim maç öncesi taraftarları bir olay çıkmaması konusunda uyarsa da bir fayda etmedi. Daha 3.dakikada sarı kırmızılı taraftarlar sahaya ses bombaları ve meşale attı. Maçın Avusturyalı hakemi Alexander Harkam, tereddütsüz soyunma odasına giderek maça ara verdi. Türkçe “Sahaya tekrar yabancı madde atılması halinde maç tatil edilecek ve Galatasaray Kulübü ceza alacak” anonsu yapıldıktan sonra maç, 20 dakikalık aradan sonra kaldığı yerden devam etti.

Tam maç biteceği anda meşale atıldı

Maçın 39. dakikasında Anderlecht, Türk oyuncusu Alper Ademoğlu ile 1-0 öne geçti ve ilk devre de bu skorla tamamlandı. 90+5’te Leya Iseka, ev sahibi 2-0 öne geçirdi. Hakem maçı bitirmeye hazırlanırken sarı kırmızılı taraftarlar, rakip takımın kendi bulundukları tribün önünde gole sevinmelerine öfkelenip oyunculara doğru ses bombası ve meşale attı. Bu olay üzerine de hakem maçı bitirme yerine tatil etme düdüğünü çalıp, soyunma odasına gitti. Bu maçın UEFA tarafından 3-0 hükmen Anderlecht’in lehine tescillenmesi ve Aslan’a da ceza gelmesi bekleniyor. Galatasaray, UEFA Gençler Ligi’nde 6 puanla üçüncü sırada. Anderlecht ise, bu maçın da tescilinden sonra liderliğini 12 puanla sürdürmüş olacak.