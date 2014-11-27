Galatasaray mağlubiyeti seriye bağladı: 2-0

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Anderlecht ve Galatasaray karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Anderlecht karşısında oyunu ilk bölümde kendi yarı alanında kabul eden Galatasaray, savunmanın kritik müdahaleleriyle kalesini gole kapatırken, ardından rakibinin hızını biraz olsun keserek ileriye çıkmaya başladı.



Özellikle Bruma ve Telles'in görev yaptığı sol kanattan rakip kaleye gitmeye çabalayan sarı-kırmızılı ekip bir türlü aradığı pozisyonları yakalayamadı.



Bu dakikalarda Anderlecht'in hızlı hücumlarında tehlikeler yaşayan "Cim Bom", Mbemba'nın golüyle de 1-0 geriye düştü ve ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmanın önemli dakikaları

2. dakikada Praet'in sağdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu sonrası top üsten az farkla auta gitti.

4. dakikada ceza sahası önünde sağ çaprazda topla buluşan Preat'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, yerden giden top kaleci Muslera'nın ellerinde kaldı.

29. dakikada Sneijder'in pasıyla soldan hareketlenen Telles'in ortasında, ceza sahası içinde Burak'tan hemen önce araya giren Mbemba, tehlikeyi uzaklaştırdı.

30. dakikada Anderlecht'in ceza sahası dışında sol çaprazda kazandığı serbest atışta topun başına Tielamans'in direkt kaleye yaptığı vuruşta, ön direk dibinde kaleci Muslera uzanarak meşin yuvarlağı çeldi.

34. dakikada ceza sahası önünde kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Sneijder'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan az farkla auta gitti.

35. dakikada Anderlecht, Defour'la gole oldukça yaklaştı. Soldan Conte'nin ortasında, savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı sol çaprazında önünde bulan Defour'un bekletmeden vuruşunda, top yan direğe çarparak kale çizgisi üzerinde paralel ilerleyen meşin yuvarlağı Muslera, diğer yan direğin dibinde kontrol ederek önemli bir tehlikeyi önledi.

44. dakikada Anderlecht, Mbemba'nın golüyle 1-0 öne geçti. Soldan Conte'nin yaptığı ortada, ceza sahası önünde Praet'ın kafasıyla geriye aşırdığı topu, kale önünde Mbemba kafayla ağlara gönderdi: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Belçika ekibinin üstünlüğünde tamamlandı.

1. dakikada soldan Bruma'nın yaptığı ortada, Burak'tan önce araya savunma girerken, seken topu kaleci Proto yumruklayarak uzaklaştırdı.

54. dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazdan Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşta, kaleci Proto köşeye giden topu tokatlayarak tehlikeyi önledi.

58. dakikada soldan Defour'un getirdiği top, savunmanın müdahalesi sonrası Praet'in önüne düşerken, bu oyuncunun ceza sahası içinde vuruşunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kontrol etti.

59. dakikada ceza sahası dışından Melo'nun vuruşunda Burak Yılmaz'a çarpan top, yine bu oyuncunun önünde kaldı. Burak'ın ceza sahası sağ çaprazından şutunda ise kaleci Proto topu kornere çeldi.

60. dakikada Sneijder'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Hamit'in sert vuruşunda, kaleci Proto meşin yuvarlağı yumruklayarak uzaklaştırdı.

62. dakikada Conte'nin sağ çaprazdan yaptığı ortada, ceza sahası içinde iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Muslera'da kaldı.

76. dakikada Galatasaray, Anderlecht karşısındaki en tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Selçuk İnan'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, top üst direğe çarparak auta gitti.

86. dakikada Anderlecht, Galatasaray karşısında farkı 2'ye çıkardı. Kljestan'ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Muslera topu tokatlarken, pozisyonun devamında Mbemba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Anderlecht, karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.