Galatasaray'ın finale yükseldiği Avrupa Kupası'ndaki rakibi belli oldu!

Kadınlar Avrupa Kupası yarı final ilk maçında Reyer Venezia'yı 20 sayı farkla (74-54) mağlup eden Hatay Büyükşehir Belediyespor, İtalyan rakibine deplasmanda 23 sayı farkla (80-57) yenilerek turnuvaya veda etti.

Maç öncesi herkesin beklentisi Hatay'ın finale yükselip finalde 2 Türk takımınn mücadelesi edecek olmasıydı. Ancak Hatay Büyükşehir Belediyespor elindeki avantajı koruyamayınca Avrupa Kupası finalinde Galatasaray ile Reyer Venezia eşleşti.

SALON: Palasport Taliercio



HAKEMLER: Vilius Maciulaitis (Litvanya), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)



REYER VENEZİA: Carangelo 10, De Pretto 12, Little 6, Walker 9, Williams 24, Bestagno 2, Dotto 2, Micovic 11, Ruzickova 4



HATAY BŞB: Ben Abdelkader 17, Mitchell 10, Bahar Öztürk 6, Paris 17, Snytsina 7, Merve Aydın, Mircheva, Özge Yavaş



1'İNCİ PERİYOT: 14-10



İLK YARI: 40-23



3'ÜNCÜ PERİYOT: 68-41

(DHA)