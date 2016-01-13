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Spor

Galatasaray'ın eski kalecisi Mondragon hastanelik oldu

İlaçlarda doz aşımına gitmiş olabileceği belirtildi

13 Ocak 2016 20:23

Eşiyle boşanması sürecinde depresyona girdiği belirtilen Galatasaray eski kalecisi Faryd Mondragon ülkesi Kolombiya'da hastanelik oldu.

Radikal'in haberine göre yeşil sahalara veda ettikten sonra futbol yorumculuğu yapan Faryd Mondragon, ülkesi Kolombiya'da hastanelik oldu. Eşiyle boşanma aşamasında olan efsane kalecinin, depresyon nedeniyle tedavi gördüğü ve aldığı ilaçlarda doz aşımına gitmiş olabileceği belirtildi.

Mondragon'un kaldırıldığı hastaneden henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan 44 yaşındaki futbol adamı, Galatasaray'da forma giydiği 6 yılda 239 maça çıkmıştı.

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