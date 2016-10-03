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Spor

Galatasaray'ın eski hocası Valencia'nın başına geçti

Valencia, La Liga'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor

03 Ekim 2016 19:22

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, yeni teknik direktörü Cesare Prandelli'yi basına tanıttı.

Valencia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapmıştı. 

59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya MilliTakımı'nın başına geçti. Milli takımda 4 yıl kalan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 5 ay görev aldığı sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı. 

Valencia, La Liga'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.

Cesare Prandelli

 

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