Galatasaray'ın eski hocası Valencia'nın başına geçti

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Valencia, yeni teknik direktörü Cesare Prandelli'yi basına tanıttı.
Valencia ile 2 yıllık sözleşme imzalayan İtalyan çalıştırıcı, kariyeri boyunca ülkesinde Atalanta, Lecce, Verona, Venezia, Parma, Roma ve Fiorentina'da görev yapmıştı.
59 yaşındaki Prandelli, 2010'da İtalya MilliTakımı'nın başına geçti. Milli takımda 4 yıl kalan Prandelli, 2014'te Galatasaray ile anlaştı. Deneyimli teknik adam, yaklaşık 5 ay görev aldığı sarı-kırmızılılardan ayrıldıktan sonra takım çalıştırmadı.
Valencia, La Liga'da 7 haftada topladığı 6 puanla 18. sırada bulunuyor.