Galatasaray'ın eski futbolcusu Hajrovic'e FIFA geçiçi lisans verdi

Galatasaray'da 3 ay boyunca ücret alamadığını iddia ederek ayrılan ve Almanya'nın Werder Bremen takımına transfer olan Izet Hajrovic'e FIFA geçici lisans verdi

Radikal'de yer alan habere göre yeni transferi Hajrovic için FIFA'ya başvuran Alman ekibi Werder Bremen gerekli işlemlerin ardından genç oyuncusu için resmi maçlarda forma giyebilmesini sağlayacak olan geçici lisansı aldı. Werder Bremen'in kendi resmi internet sitesinden de yaptığı açıklamada "FIFA, Hajrovic'e geçici lisans verdi. Sportif Direktör Thomas Eichin de bunu resmen açıkladı" denildi.

Galatasaray bir süre önce FIFA'ya başvurarak oyuncuya dava açtığını KAP'a bildirmişti. Sarı-kırmızılılar yaptığı açıklamada, futbolcu için kulübüne ödenen ve yerine alınacak oyuncunun bonservis bedelini talep etmiş, 250 bin euroluk da tazminat talebinde bulunmuştu.