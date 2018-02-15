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Spor

Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Feghouli: "Rakiplerden çok kendimize bakmamız gerekiyor" 

"Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım" "Kasımpaşa maçını da kazanmak istiyoruz" "Hakemlerin işlerini en iyi şekilde yaptığını düşüyorum" Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan

15 Şubat 2018 14:19

\"Elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım\"

\"Kasımpaşa maçını da kazanmak istiyoruz\"

\"Hakemlerin işlerini en iyi şekilde yaptığını düşüyorum\"

Serhan TÜRK-İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 22\'nci haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Galatasaray\'da hazırlıklar devam ediyor. Sarı kırmızılı takımın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 
\"ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ VERMEYE ÇALIŞACAĞIM\"
Sofiane Feghouli, sahada oynadığı bölgeden çok takıma katkı vermenin önemli olduğunu belirtirken, \"Önemli olan oynadığım pozisyon değil, topla buluşmak ve topla oynamak. Nerede olursa olsun takım arkadaşlarıma yardım etmeyi ve takım halinde oynamayı istiyorum. Her yerde elimden gelenin en iyisini vermeye çalışacağım\" dedi. 
\"KASIMPAŞA MAÇINI DA KAZANMAK İSTİYORUZ\"
Ligde tüm maçların önemli olduğunu söyleyen Cezayirli futbolcu, \"Oynadığımız tüm maçlar önemli. Antalyaspor maçını kazandık ve önümüzde Kasımpaşa maçı var. Motivasyonumuzu üst seviyede tutarak Kasımpaşa maçını da kazanmak istiyoruz\" şeklinde konuştu.
\"RAKİPLERDEN ÇOK KENDİMİZE BAKMAMIZ GEREKİYOR\" 
Şampiyonluk yarışının son maça kadar süreceğini belirten Feghouli, \"Şampiyonluk yarışı sonuna kadar rakipler arasında geçecek ve son maça kadar da belli olmayacak. Rakiplerden çok kendimize bakmamız gerekiyor. Kendi maçlarımızı değerlendirmeliyiz. Böylece lig sonunda şampiyon olabiliriz\" ifadelerini kullandı.
\"HAKEMLERİN İŞLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPTIĞINI DÜŞÜYORUM\"
Süper Lig\'in 21\'inci haftasında Antalyaspor maçının son anlarında kırmızı kart gören Belhanda ve hakemler için de Feghouli, \"Açıkçası hakemlerin kötü niyetli olduğunu düşünmüyorum. Art niyet aramıyorum. Maç sonunda yorgun olabilir, tek sarı kartla bitirebilirdi. Ama bu futbol, böyle şeyler olabilir. Hakemlerin işlerini en iyi şekilde yaptığını düşüyorum. Belhanda\'nın olmaması bizi etkileyecektir ama biz 22 kişiyiz ve maça çıkarak en iyisini vereceğiz\" açıklamasını yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Sofiane Feghouli\'nin açıklamaları 

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