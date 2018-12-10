Galatasaray'ın Avrupa'daki kader maçı

Hedef galibiyet

Serdar Aziz cezalı

Ligdeki cezalılar Avrupa\'da sahne alıyor

Serhan TÜRK / İSTANBUL,(DHA)

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6\'ncı hafta karşılaşmasında Galatasaray, Türk Telekom Stadı\'nda Porto ile karşı karşıya gelecek. Salı günü saat 20:55\'te oynanacak mücadelede Belarus Futbol Federasyonu\'ndan Aleksei Kulbakov düdük çalacak. Kulbakov\'un yardımcılıklarını ise Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko üstlenecek.

Şampiyonlar Ligi 5\'inci haftasında Lokomotiv Moskova deplasmanında aldığı mağlubiyetle gruptan çıkma şansını kaybeden sarı-kırmızılı ekip, Avrupa\'da yoluna devam etmek istiyor. Süper Lig\'in 15\'inci haftasında Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray\'da ceza nedeniyle ligde forma giyemeyen oyuncular Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ilk 11\'deki yerini alacak.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ\'NE NASIL GİDER?

Galatasaray, Porto\'nun yanı sıra Rusya\'dan Lokomotiv Moskova ve Almanya\'dan Schalke 04 ile bulunduğu grupta bir galibiyet, bir beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 4 puanla 3. sırada bulunuyor. UEFA Şampiyonlar Ligi\'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi\'nde devam edebilmek için mücadele verecek. Lider Porto ve ikinci sıradaki Schalke 04\'ün üst tur bileti aldığı grupta 4 puana sahip sarı-kırmızılı takım, yarınki karşılaşmayı kazanması durumunda Avrupa Ligi bileti alacak.

Galatasaray\'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova\'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi\'ne giden takım belli olacak.

D Grubu\'nun son sırasında yer alan 3 puanlı Lokomotif Moskova\'nın deplasmanda Schalke 04\'ü mağlup etmesi durumunda sarı-kırmızılılara mutlak galibiyet gerekiyor. Temsilcimiz Almanya\'da oynanacak olan karşılaşmada Rus ekibinin puan kaybetmesi durumda ise sahasında Porto\'ya mağlup olsa da UEFA Avrupa Ligi\'ne katılacak taraf olacak.

SERDAR AZİZ CEZALI

Galatasaray\'da Porto karşılaşması öncesinde savunmanın önemli isimlerinden Serdar Aziz, cezası sebebiyle takımını yalnız bırakacak. Tecrübeli savunmacı Lokomotif Moskova ile deplasmanda oynanan karşılaşmanın 34\'üncü dakikasında gördüğü sarı kart ile Porto maçı öncesi cezalı duruma düşmüştü.

Öte yandan sarı-kırmızlı ekipte sakatlıkları devam eden Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş de sakatlıkları sebebiyle Porto karşılaşmasında forma giyemeyecek.

LİGDEKİ CEZALILAR SAHAYA...

Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, lig karşılaşmalarında cezaları sebebiyle forma giyemeyen Donk, N\'diaye ve Fernando\'yu Porto karşılaşmasında sahaya sürecek.

Çaykur Rizespor karşılaşmasının son anlarında gösterdiği performansla alkış alan Muslera\'ya yine görev verecek olan Terim, savunma dörtlüsünü ise Linnes, Ozan, Maicon ve Nagatomo\'dan oluşturması bekleniyor. Savunmanın hemen önünde Fernando, N\'diaye ve Donk\'a şans vermesi beklenen tecrübeli teknik adam, hücum hattında ise Feghouli, Rodrigues ve Eren\'i görevlendirecek.

Sarı-kırmızılı ekibin Porto maçı muhtemel 11\'i şu şekilde:

Muslera - Linnes, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, N\'diaye, Feghouli, Rodrigues, Eren