Galatasaray'ın 38. Başkanı Mustafa Cengiz oldu

Galatasaray Kulübü Olağan Genel Kurulu'nda 2 bin 62 oya ulaşan Mustafa Cengiz, son 4 sandık öncesi başkan seçilmeyi garantiledi.

Sarı-kırmızılı kulübün 101. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Genel kurulda ilk olarak kongre divan başkanlığına Metin Aslan seçildi.

Başkan adayları oylarını kullandı

Kongrede adaylardan Mustafa Cengiz 9, Dursun Özbek 3, Ozan Korkut 10, Ali Fatinoğlu ise 14 numaralı saldıkta oylarını verdi.

Mustafa Cengiz, oy verme işlemi sırasında yaptığı konuşmada, "Galatasaray geleneklerine uygun bir seçim yapıyoruz. Kapalı oy, açık sayım. Netice ne olursa olsun saygı duymak lazım. Hem camiamıza hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Dursun Özbek de seçimin hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah Galatasaray'a en iyi şekilde hizmet edecek ekip seçilecektir." diye konuştu.

20 Sandıktan 14'ü Açıldı

Açılan 14. sandıktan Mustafa Cengiz'e 185, Dursun Özbek'e 60, Ozan Korkut'a 38 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.

14 sandık sonunda Mustafa Cengiz 1768 oya ulaşırken, Dursun Özbek 906, Ozan Korkut 453 ve Ali Fatinoğlu 157 oy topladı.

1. Sandık: Açılan birinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 63, Dursun Özbek'e 55, Ozan Korkut'a 14 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.

2. Sandık: Açılan ikinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 85, Dursun Özbek'e 52, Ozan Korkut'a 17 ve Ali Fatinoğlu'na ise 9 oy çıktığı duyuruldu.

3. Sandık: Açılan üçüncü sandıktan Mustafa Cengiz'e 84, Dursun Özbek'e 72, Ozan Korkut'a 17 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.

4. Sandık: Açılan dördüncü sandıktan Mustafa Cengiz'e 85, Dursun Özbek'e 89, Ozan Korkut'a 40 ve Ali Fatinoğlu'na ise 11 oy çıktığı duyuruldu.

5. Sandık: Açılan beşinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 104, Dursun Özbek'e 62, Ozan Korkut'a 34 ve Ali Fatinoğlu'na ise 17 oy çıktığı duyuruldu.

6. Sandık: Açılan altıncı sandıktan Mustafa Cengiz'e 111, Dursun Özbek'e 75, Ozan Korkut'a 26 ve Ali Fatinoğlu'na ise 11 oy çıktığı duyuruldu.

7. Sandık: Açılan yedinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 109, Dursun Özbek'e 68, Ozan Korkut'a 26 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.

8. Sandık: Açılan sekizinci sandıktan Mustafa Cengiz'e 102, Dursun Özbek'e 79, Ozan Korkut'a 35 ve Ali Fatinoğlu'na ise 12 oy çıktığı duyuruldu.

9. Sandık: Açılan dokuzuncu sandıktan Mustafa Cengiz'e 159, Dursun Özbek'e 50, Ozan Korkut'a 37 ve Ali Fatinoğlu'na ise 13 oy çıktığı duyuruldu.

10. Sandık: Açılan onuncu sandıktan Mustafa Cengiz'e 142, Dursun Özbek'e 64, Ozan Korkut'a 42 ve Ali Fatinoğlu'na ise 12 oy çıktığı duyuruldu.

11. Sandık: Açılan 11. sandıktan Mustafa Cengiz'e 164, Dursun Özbek'e 72, Ozan Korkut'a 37 ve Ali Fatinoğlu'na ise 14 oy çıktığı duyuruldu.

12. Sandık: Açılan 12. sandıktan Mustafa Cengiz'e 201, Dursun Özbek'e 54, Ozan Korkut'a 43 ve Ali Fatinoğlu'na ise 10 oy çıktığı duyuruldu.

13. Sandık: Açılan 13. sandıktan Mustafa Cengiz'e 174, Dursun Özbek'e 54, Ozan Korkut'a 44 ve Ali Fatinoğlu'na ise 8 oy çıktığı duyuruldu.