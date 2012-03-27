'Galatasaray’ı kirli oyunlara çekemezsiniz'

Galatasaray, Culio'nun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili açıklama yaptı.



Galatasaray Kulübü, Orduspor'a kiralanan Culio'nun sözleşmesinin feshedilmesiyle ilgili tartışmalara yazılı açıklamayla yanıt verdi:

"Galatasaray’ı Kirli Oyunların İçine Çekemezsiniz" başlığıyla verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Culio bizim Orduspor’a kiralık vermiş olduğumuz bir oyuncumuzdur. Orduspor’la kulübümüzün yapmış olduğu sözleşmede “Orduspor’un Süper Lig’de kalması halinde Galatasaray A.Ş’ye 1.550.000 Euro ödemek suretiyle futbolcuyu kesin transfer etmek yükümlülüğü altındadır” maddesi yer almaktadır. Orduspor Kulübü 26 Mart 2012 tarihinde yazmış olduğu bir yazıyla bunu bir opsiyon olarak nitelendirerek “bu opsiyonu kullanmayacağını” tarafımıza bildirmiştir. Bu yükümlülüğün herhangi bir nedenle yerine getirilmemesi halinde futbolcumuzla kulübümüz arasındaki sözleşmedeki vecibelerimizi yerine getirmek durumundayız.

Fatih Terim hocamızın aylar önce sorulan bir soru üzerine son derece samimi ve açık bir biçimde “Arda gideceğini daha önce söyleseydi Culio’yu vermezdim” demiş olması, medyada “Fatih Hoca Culio’nun kafasını karıştırdı” şeklinde yansıtılarak yapay bir krize dönüştürülmeye çalışılmaktadır.

Üstelik Culio geçen hafta maç sonrası yapılan röportajda Galatasaray’a karşı oynamayacağım dememiş “oynamak istemezdim ama bir profesyonelim ve kulübüme ve taraftarıma saygım var. Bu nedenle çıkıp oynayacağım“ demiştir, Orduspor Başkanı Sayın Nedim Türkmen de “bizim Galatasarayla ilgili bir sorunumuz yoktur, futbolcumuzla bizim aramızda bir olaydır” diyerek meseleye açıklık getirmiştir.

Öncelikle tüm kariyeri boyunca verdiği hiçbir kiralık oyuncuya Galatasaray’a karşı oynama yasağı koymamış Fatih Terim hocamızın buna tenezzül etmeyeceğini tüm spor dünyamız bilir. Bilmeyenler de son 20 yıla bakarak öğrenebilirler.

Galatasaray’ın etik değerlerini en üst düzeyde temsil etmeye kariyeri boyunca büyük bir özen göstermiş Fatih Terim’in son derece doğal ve samimi bir açıklamasının hangi amaçlara hizmet etmek için çarpıtıldığı ortadadır.

Galatasaray Spor Kulübü olarak bu tür oyunlara gelmeyeceğimizin herkes tarafından bilinmesini isteriz."