Galatasaray'dan tarihi sponsorluk anlaşması

Galatasaray ile Bilyoner arasında 3 yıllık sponsorluk anlaşması imzalandı. Başkan Mustafa Cengiz, anlaşmanın, takıma 27 milyon lira gelir getireceğini söyledi. Anlaşmanın bir önceki anlaşmaya göre 8 kat daha fazla gelir getireceği belirtildi.

Galatasaray, bahis şirketi Bilyoner.com ile sponsorluk anlaşması imzaladı.

"27 milyon Türk Lirası gelir getirecek"

Başkan Mustafa Cengiz anlaşmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Daha önce yaptığımız anlaşmadan 1 milyon TL para alıyorduk. Bu anlaşma ise tam 8 katı ve bahis şirketleri ile yapılan anlaşmanın en yüksek anlaşması. Bilyoner ile 3 yıllık anlaşma yaptık ve toplam 27 milyon TL gelir elde edeceğiz."