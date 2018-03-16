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Spor

Galatasaray'dan sürpriz transfer atağı

Sarı-kırmızılılar genç oyuncuyu denemeye aldı

16 Mart 2018 17:53

Galatasaray'ın sürpriz bir transfer hamlesi yaptığı ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı kulüp, İsveç'in IFK Tumba takımında forma giyen 20 yaşındaki genç futbolcu Ouseynou Ceesay'i denemeye aldı. Galatasaray U21 takımı ile denemelere çıkan yıldız adayı beğenildiğini söyledi.

Sabah gazetesinin haberine göre; İsveç basınına açıklamalarda bulunan Ceesay, "Bir hafta boyunca Türkiye'deydim ve Galatasaray U21 takımı ile antrenmanlara katıldım. Benden memnun kaldılar ve yakında tekrardan orada olacağım. Ardından umarım A takımına yükselirim. Galatasaray çılgın bir takım. 20 kez şampiyon olmuş bir takım ve Şampiyonlar Ligi'ne katılan bir kulüp" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'a transfer olma sürecini anlatan genç futbolcu, "Sanki bir filmdeyim gibi. Bu benim hayatımın şansı. Menajerim, bu şansı yakalamamda yardımcı oldu" diye konuştu. Genç futbolcunun Türk menajeri Necmettin Çelikhan ise "Çok teknik bir oyuncu. Oyunu değiştirebilecek bir kaliteye sahip. Belki Galatasaray, gelişmesi için başka bir kulübe de gönderebilir" dedi.

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