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Spor

Galatasaray'dan resmi 'skorbord' açıklaması

İSTANBUL,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Galatasaray'ın Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorbordda çıkan "Şampiyonlar kupası müzesinde olur" yazısıyla ilgili Galatasaray Kulübü'nden resmi açıklamaa geldi

02 Nisan 2018 02:12

İSTANBUL,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 27\'nci haftasında Galatasaray\'ın Trabzonspor\'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından skorbordda çıkan \"Şampiyonlar kupası müzesinde olur\" yazısıyla ilgili Galatasaray Kulübü\'nden resmi açıklamaa geldi.
Sarı-Kırmızılı ekibin internet sitesinden yapılan açıklamada, \"Bugün oynanan Galatasaray -Trabzonspor maçı sonrası Stadyumdan skorboard dan yapılan yayın tamamen Müze ile ilgili bir tanıtım yazısıdır. Trabzonspor ya da herhangi bir değerli rakibimiz hedef alınarak yapılmamıştır.
Yanlış anlaşılmalara sebebiyet verebilecek bu tanıtım yayından derhal kaldırılmıştır. Bu gereksiz yayın ile ilgililer hakkında gereken soruşturmanın yapıldığını, herhangi bir kastımız olmadığını Trabzonspor Camiası ve Spor Kamuoyuna samimiyetle bildiririz\" denildi.

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